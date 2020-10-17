Okul ziyareti

Yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında okulların öğrencilerine kavuşmasının ardından denetimlerde yoğunlaştı. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlker Akdoğan ile birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti. Kaymakam Yıldız, salgına karşı alınan önlemlerin aksatılmadan devam ettirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

ŞEFAATLİ Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan Fatih Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaretinde öğrencilere sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Günlü, okul yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. Okul Müdürü Mustafa Kayaaslan’a ‘Okulum Temiz Belgesi’ teslim edildi.