Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1193
ALTIN
484.547
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2456
EURO
9.2279

Okul ziyareti

ÇAYIRALAN ilçesinde Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, okul denetiminde bulundu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 00:57
Okul ziyareti

Yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında okulların öğrencilerine kavuşmasının ardından denetimlerde yoğunlaştı. Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İlker Akdoğan ile birlikte ilçedeki okulları ziyaret etti. Kaymakam Yıldız, salgına karşı alınan önlemlerin aksatılmadan devam ettirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
ŞEFAATLİ Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime başlayan Fatih Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyaretinde öğrencilere sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Günlü, okul yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. Okul Müdürü Mustafa Kayaaslan’a ‘Okulum Temiz Belgesi’ teslim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetiştirme kursu
Yetiştirme kursu
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Kodlama eğitimi
Kodlama eğitimi
Jandarmadan Trafik eğitimi
Jandarmadan Trafik eğitimi
Eğitimcilere seminer
Eğitimcilere seminer
Belgelerini aldılar
Belgelerini aldılar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim