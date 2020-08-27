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Okul Ziyareti

ÇAYIRALAN İlçesinde, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ekipleri, okul ziyaretlerinde bulunarak, Covit-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirleri konuştu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:09
Okul Ziyareti

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Canan Daşdelen, mesleki çalışma döneminde okulları ziyaret etti. Daşdelen, Covit-19 salgını kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirler hususunda bilgi verdi.

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Okul Ziyareti
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