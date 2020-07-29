Okul ziyareti

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, eğitim-öğretim dönemi öncesinde okulların eksikliklerinin giderilmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Akkan, Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akkan, Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İlkokulu'nun başarısı ve öğretmenlerinin gayretlerinden son derece memnun olduğunu, yeni görev nedeniyle okul müdürünün kuruma yeni bir heyecan getireceğine inandığını söyledi. Akkan, Okulda yapılan tamirat ve tadilat çalışmalarını inceledi, eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.