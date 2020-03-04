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Okul ziyareti

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul bölümünü ziyaret etti.

04 Mart 2020 Çarşamba 03:02
Okul ziyareti

Okul Müdürü Cafer Akbaba'dan uygulanan projeler, eğitim-öğretim faaliyetleri ve okul hakkında genel bilgiler alan Yazıcı, okulun birimlerinde incelemelerde bulundu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, bir süre sohbet ederek, günlük hayatta bağlantılı olarak çalışılması, günlük çalışma planı hazırlanması, kitap okumanın önemi, zamanın verimli bir şekilde kullanılması, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen örnek soruların mutlaka çözülmesi ve stresle baş edebilme yöntemleri konularından bahsetti. Öğretmenlerle de bir araya gelen Yazıcı, derslerin işlenişinde araç-gereç kullanımı ve hedeflere uygun yöntemlerin belirlenip uygulanması ile veli eğitimleri, sosyal etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Öğretmenlerin görüş ve taleplerini alan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitime katkı sağlayan okulun yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çalışmalarına teşekkür etti. 

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Okul Ziyareti
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