Okul ziyareti

Kaymakam Gülnar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek ile birlikte gittiği ilçeye bağlı Yamaçlı ve Sırçalı Beldesi’ni ziyaret etti. Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altuntaş’ın eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Gülnar, Yamaçlı İsmet İnönü İlkokulunda minik öğrencilerle bir araya geldi. Sırçalı Beldesi’nde de Kaymakam Gülnar’a Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit eşlik etti. Sırçalı Şehit İdris Öztürk İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam Gülnar, her iki okulda da sınıflarda maske dağıtımı yaptı, okul müdürlerinden bilgi alıp, okulda denetlemelerde bulundu.