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OKUL ZiLi ÇALDI

Yozgat’ta yüz yüze eğitim için ilk zil dün sabah çaldı. Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtına çelenk sunup, saygı duruşunda bulundu. Vali Ziya Polat ise, bazı okulları gezerek, öğrencilere eğitim öğretim döneminde başarı dileklerini iletti.

07 Eylül 2021 Salı 00:56
OKUL ZiLi ÇALDI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle, Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen tören ile Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Okulların eğitim öğretime başlamasından sevinç ve memnuniyet duyduğunu belirten Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Bugün burada çelenk sunarak eğitim öğretimin ilk gününe mutlu bir şekilde başlamak istedik. Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda haftanın beş günü yüz yüze eğitim yapılacak. Okullarımız daha önceden yüz yüze eğitim için hazırlanmıştı. Bu kapsamda İlimiz genelinde ders kitapları çocukların masalarına konuldu. Salgın şartlarında eğitimin ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için okullarımızda her türlü tedbirler alındı‘’ dedi.  
Yazıcı, okullarda daha sağlıklı bir eğitim öğretimin yapılabilmesi için yetişkinlere de görevlerin düştüğünü belirterek, yeni eğitim öğretim yılının ülkeye, Yozgat’a, velilere ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Yazıcı, Yozgat il genelinde 6 bin 8 okul öncesi, 42 bin 249 temel eğitim, 23 bin 161 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 71 bin 419 öğrencinin 429 okulda eğitim öğretime başladığını bildirdi. Okullarda 6 bin 109 eğitim neferi öğretmen görev yapacağını kaydeden Yazıcı, Covid19 nedeniyle eğitim kurumlarında gerekli önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Okulun ilk gününde özellikle ilkokullarda öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi. Yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında velilerin okullara girişlerine izin verilmedi. Öğrencilerden Ebrar Şaşmaz, okullar açıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Muhammet Ali Köksal da okulların açılmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, ‘’Arkadaşlarımı özlemiştim, onlarla buluşacağız. Virüs konusunda da tedbirli olalım’’ dedi. Velilerden Zeynep Acer ise, ‘’Okulumuzun ilk günü, çocuğumuz heyecanlı. Her türlü tedbirin alındığını gördük’’ diye konuştu.
OKUL ZİYARETİ
Yozgat Valisi Ziya Polat, okul ziyaretlerinde bulundu. Valimiz Ziya Polat’a Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve , İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı eşlik etti. Vali Polat,  eğitim öğretim yılının ilk gününde Sakarya İlkokulu, Şehit Gökhan Peker Anaokulu, TOKİ Mevlana İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Vali Polat’ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti, haber ve fotoğraflar Valilik, Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü basın bürolarından servis edildi.

Son Güncelleme: 07.09.2021 08:52
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OKUL ZiLi ÇALDI
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