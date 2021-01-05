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Okul yeni binasına taşındı

SORGUN Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı.

05 Ocak 2021 Salı 00:09
Okul yeni binasına taşındı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin inşaatı tamamlanan yeni binasına taşımaya başladığını, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde eğitimin yeni binada yapılacağını bildirdi. Kaya, ‘’Yeni binamız 24 derslikli ve 3 atölye binasından oluşuyor. Proje maliyeti 15 milyon 500 bin lira olan okulumuz yeni binasına taşınma işleminin ardından ikinci dönem yeni binada devam edecektir. Bu okulda eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim görüyorlardı’’ dedi. Kaya, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında meslek liselerinin başarılı çalışmalara imza attığını ifade etti. 

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Okul Yeni Binasına Taşındı
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