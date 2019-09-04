Okul var, öğrenci yok!

Köy nüfuslarının azalmasına paralel olarak, öğrenci sayılarının düşmesi, bazı köylerde bir-iki öğrencinin bulunması nedeniyle bakanlık tarafından ‘taşımalı eğitim’ sistemi uygulamaya konuldu. Taşımalı eğitime tabi öğrencilerin sayılarının ise her geçen yıl biraz daha arttığı kaydedildi. Yozgat il genelinde 108 okul taşıma merkezi olarak belirlendi. Bu taşıma merkezi okullara 558 yerleşim biriminden 6 bin 866 öğrencinin 582 araç ile taşınarak, eğitim öğretimden faydalandırıldıkları kaydedildi. Yozgat’ta temel eğitim öğrencilerinin yaklaşık yüzde 14’ünün taşımalı eğitim gördüğü bildirildi.