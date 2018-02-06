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Okul sütü uygulaması başlıyor

YOZGAT’ta öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen Okul Sütü Programı kapsamında, 226 okulda, 25 bin 347 öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanılacak.

Okul sütü uygulaması başlıyor

YOZGAT’ta öğrencilerin daha iyi beslenebilmesi için düzenlenen Okul Sütü Programı kapsamında, 226 okulda, 25 bin 347 öğrenciye, 200 mililitre ambalajlı sütün dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanılacak.

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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Okul sütü uygulaması başlıyor

Bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı, ilkokul ve bazı özel öğretim kurumları öğrencilerine, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri süt dağıtılacak.
Okul sütü sevkiyatları, oda sıcaklığında, ambalaj bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde, il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlüğü organizasyonuyla yüklenici veya alt yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.
Yozgat’ta okul sütü dağıtımlarıyla ilgili planlama hazır hale getirildi.
Valilik onayının ardından yapılacak törenle dağıtıma başlanacağı kaydedildi.

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