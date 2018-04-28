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Okul servisleri denetlendi

SARIKAYA İlçesinde Okul Servis araçlarının denetimi yapıldı. İ

Okul servisleri denetlendi

SARIKAYA İlçesinde Okul Servis araçlarının denetimi yapıldı. İ

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Okul servisleri denetlendi

lçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında Destek Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur, Şef Necati Bulut, İlçe Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden denetleme komisyonunda görevli olanlar tarafından 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim Yılı Meb Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında taşıma yapan okul servis araçlarının denetimi yapıldı.

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