Okul önleri tekin değil!

Yüz yüze eğitime geçilmeden önce genel olarak Covid19 salgınına yönelik önlemler gündemi işgal etti. Bu nedenle, yüz yüze eğitimin yapılacağı okulları cevreleyen yollar ve bu yolları kullanacak araçların hız sınırlarına uyup, uymayacakları konusu dikkate alınmadı, değerlendirilmedi. Okullar açıldı, bir çok okulun çevresi araç parkına dönüştü. Yetmiyormuş gibi, okullarının önünden geçen yollara hız önleyici tedbirler de konulmadı. Çocukların aniden yola çıkabilecekleri, park halindeki araçların arkasında bulunan minikleri görmeden hareket etme ihtimalleri de değerlendirilmedi.