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Okul müdürleriyle toplantı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim çalışmalarını yerinde inceledi.

19 Nisan 2022 Salı 19:38
Okul müdürleriyle toplantı

Yerköy ilçesini ziyaret eden Yazıcı, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve değerlendirmek üzere okul müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sosyal medya etiği, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, LGS ve YKS'ye hazırlık çalışmaları, temel eğitimde 10 bin okul projesi, okuma yazma seferberliği, randevu sistemi ile öğrenci görüşmeleri ve yapılan eğitimler, velilere yönelik verilen eğitimler, öğrencilerin kazanım süreçlerinin incelenmesi ve öğrenme stillerinin belirlenmesi görüşüldü. Toplantı sonrası okul müdürleri ile fikir alış verişinde bulunan Yazıcı, okul müdürlerinin isteklerini dinledi.

Son Güncelleme: 18.04.2022 21:04
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