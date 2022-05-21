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Okul müdürleriyle toplantı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okul müdürleri ile bir araya geldi.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:02
Okul müdürleriyle toplantı

Namık Kemal İlköğretim okulunda gerçekleştiren toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Haluk Timur ile okul müdürleri katıldı. Toplantıda Destekleme ve Yetiştirme Kursları, deneme sınavları, okulların tertip ve temizliği, yürütülen projeler ve okullar ile ilgili genel durumlar görüşüldü.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş okul müdürlerine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Okul Müdürleriyle Toplantı
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