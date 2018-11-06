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Okul Müdürlerine Eğitim

ÇEKEREK İlçesinde Okul Müdürlerine yönelik ‘Kapsayıcı Eğitim Semineri’ verildi.

Okul Müdürlerine Eğitim

ÇEKEREK İlçesinde Okul Müdürlerine yönelik ‘Kapsayıcı Eğitim Semineri’ verildi.

06 Kasım 2018 Salı 06:48
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Okul Müdürlerine Eğitim

Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü İdris Doğan tarafından, Osman Durmaz Fen Lisesi’nde verilmeye başlanılan eğitim, 4 gün sürece. Toplamda 40 saat süreli kapsayıcı eğitim, UNESCO tarafından ‘öğrenenlerin farklı gereksinimlerine, onların eğitime, kültüre ve topluma katılımını artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak cevap verme süreci’ olarak tanımlanıyor. Bu süreç, öğrenme çağındaki tüm çocukları içeren ortak bir vizyon ışığında, tüm çocukları eğitmenin devletlerin sorumluluğu olduğu inancıyla, içerik, yaklaşım, yapı, stratejiler konusunda yapılması gereken değişiklikleri kapsıyor. Tüm çocukları genel eğitim sistemi içerisinde uygun koşulları yaratarak, gerekli önlemleri alarak kapsamak kapsayıcı eğitimin temel koşulu olarak kabul görüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Müdürlerine Eğitim
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