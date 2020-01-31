Okul Müdürleri toplandı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol, Şube Müdürlü Ali Kaplan, okul/kurum Müdürleri katıldı. Toplantıda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi değerlendirildi, ikinci dönem içerisinde neler yapılabileceği konuşuldu. Eğitimde başarıyı artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, alınması gereken tedbirler, öğrenci devamının sağlanması, eğitim olanaklarının geliştirilmesi, öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi dair alınacak önlemler masaya yatırıldı. Okulların fiziki ortamlarının eğitim öğretime hazır hale getirilmesi istendi. Okulların öğretmen ve personel durumları, aday öğretmenlerin yetiştirilme süreci, eksik branşlara ikinci dönem ücretli öğretmen görevlendirmesi, öğretmen planlamasının yapılması da kararlaştırıldı.