Okul Müdürleri toplandı

Toplantıda okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Okullarda taşımalı eğitim kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında lise ve kurumlarımız bünyesinde yapılan çalışmaların ve okulların genel bir değerlendirmesi yapıldı. Yapılan ve yapılacak çalışmalar ayrıca okullardaki özel durumlarla ilgili okul müdürleri karşılıklı istişarelerde bulundu.
10 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
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