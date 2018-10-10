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Okul Müdürleri toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında Şube Müdürleri Mehmet Esen ve Haluk Timur’un katılımıyla lise müdürleri toplantısı yapıldı.

Okul Müdürleri toplandı

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında Şube Müdürleri Mehmet Esen ve Haluk Timur’un katılımıyla lise müdürleri toplantısı yapıldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
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Okul Müdürleri toplandı

Toplantıda okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Okullarda taşımalı eğitim kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında lise ve kurumlarımız bünyesinde yapılan çalışmaların ve okulların genel bir değerlendirmesi yapıldı. Yapılan ve yapılacak çalışmalar ayrıca okullardaki özel durumlarla ilgili okul müdürleri karşılıklı istişarelerde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Okul Müdürleri Toplandı
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