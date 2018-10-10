Okul Müdürleri toplandı

Toplantıda okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. Okullarda taşımalı eğitim kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında lise ve kurumlarımız bünyesinde yapılan çalışmaların ve okulların genel bir değerlendirmesi yapıldı. Yapılan ve yapılacak çalışmalar ayrıca okullardaki özel durumlarla ilgili okul müdürleri karşılıklı istişarelerde bulundu.