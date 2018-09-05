Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 30°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92574
ALTIN
257.341
DOLAR
6.6932
STERLİN
8.5689
EURO
7.7558

Okul müdürleri toplandı

SARIKAYA ve Çandır ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Okul müdürleri toplandı

SARIKAYA ve Çandır ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılarda, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili konular masaya yatırıldı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
34 Okunma
Okul müdürleri toplandı

Sarıkaya’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında, şube müdürlerinin de katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kurum müdürleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini belirten Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, önceki eğitim öğretim yılının değerlendirmesini de yaparak, bu dönemde yapılacak çalışmaları da okul/kurum müdürlerimizle birlikte değerlendirdi. Şube müdürleri de kendi alanlarıyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, okul müdürleri ile yapılan istişareler neticesinde ortaya çıkan fikirlerle ilgili notlar aldı. 
Çandır ilçesinde de İlçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında toplantı yapıldı.   Okul Müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni öğretim yılında yapılacak çalışmalar ele alındı. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, ‘’Bizler okullarımızı sadece fiziki açıdan değil; sosyal, kültürel, Sportif ve akademik başarı açısından da en üst seviyeye getirmek istiyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YENi DÖNEME 172 DERSLiK
YENi DÖNEME 172 DERSLiK
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
Okul inşaatları denetlendi
Okul inşaatları denetlendi
Maaşlarını bağışlamak istiyorlar
Maaşlarını bağışlamak istiyorlar
Gençlere eğitim
Gençlere eğitim
Çalıştay verimli geçti
Çalıştay verimli geçti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim