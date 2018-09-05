Okul müdürleri toplandı

Sarıkaya’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş başkanlığında, şube müdürlerinin de katılımıyla yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul ve kurum müdürleriyle toplantı yapıldı. Toplantıda yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dilediğini belirten Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, önceki eğitim öğretim yılının değerlendirmesini de yaparak, bu dönemde yapılacak çalışmaları da okul/kurum müdürlerimizle birlikte değerlendirdi. Şube müdürleri de kendi alanlarıyla ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, okul müdürleri ile yapılan istişareler neticesinde ortaya çıkan fikirlerle ilgili notlar aldı.

Çandır ilçesinde de İlçe Millî Eğitim Müdürü Bayram Kapal başkanlığında toplantı yapıldı. Okul Müdürlerinin katıldığı toplantıda, yeni öğretim yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, ‘’Bizler okullarımızı sadece fiziki açıdan değil; sosyal, kültürel, Sportif ve akademik başarı açısından da en üst seviyeye getirmek istiyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz’’ dedi.