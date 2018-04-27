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Okul Müdürleri toplandı

YOZGAT Milli Eğitim Müdürlüğü ve İmam Hatip Platformu Yozgat İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği tanıtım çalışması toplantısı Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

Okul Müdürleri toplandı

YOZGAT Milli Eğitim Müdürlüğü ve İmam Hatip Platformu Yozgat İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği tanıtım çalışması toplantısı Bozok Üniversitesi Konukevi ve Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Okul Müdürleri toplandı

YÖK eski üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan, Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey’in onur konuğu olarak iştirak ettiği toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat İmam Hatip Platformu Yozgat İl Temsilcisi Hüseyin Durusoy, sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yozgat genelinde ortaokul ve lise İmam Hatip okul müdürleri katıldı. Toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liselerini tanıtım programı, yeni sınav sistemi, yenilenen İmam Hatip müfredatı konuları ele alınarak istişare yapıldı. İmam Hatip Platformu Yozgat İl Temsilcisi Hüseyin Durusoy, “Eğitim sistemimizdeki amaç; ülkemiz ve milletimiz için değerlerine bağlı, kültürüne sahip nesiller yetiştirmektir. Bunun yolu da Diyanet ve müftülük aracılığı ile Kur’an kurslarımız, sübyan okullarımız, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde, İmam Hatip Ortaokulları, İmam Hatip Liseleri, Üniversitelerde ise İlahiyat Fakülteleri’nden geçiyor. Devletimiz tarafından bu kurumlarda din eğitimi kaliteli bir şekilde veriliyor” dedi.
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ortaöğretime geçiş sınavı ile ilgili bir sistem kuruldu. Bu sisteme çok hazırlıklı olmamız lazım. İmam hatiplerin müfredat programı, okullarımızda yapılan etkinlik ve faaliyetler, çocuklarımızın hangi ortamda eğitim aldıklarını, bunları velilerimizle bire bir görüşerek, toplantılar yaparak, broşürler hazırlayarak anlatmamız gerekiyor. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tek amacımız eğitimde başarı seviyesini daha yukarılara taşımak, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ortamın hazırlanması başta olmak üzere her zaman işbirliği içinde olduğumuz Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’e eğitim camiası adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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