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Okul Müdürleri toplandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında, Okul/Kurum Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 75 gündem maddesi görüşüldü.

Okul Müdürleri toplandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ başkanlığında, Okul/Kurum Müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, 75 gündem maddesi görüşüldü.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Okul Müdürleri toplandı

Toplantıda kurumların tanıtım sunumlarının ardından, okul personeli, okulun fiziki görünümü,  okulda yapılan eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetler,  yapılması hedeflenen aktiviteler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, değerler eğitimi, pansiyon öğrencilerine yönelik faaliyetler, okumaya teşvik konusunda yapılan çalışmalar, okul içerisinde, bahçesinde düzenlenme çalışmaları, yapılması planlanan çalışmalar, açıklamalı görseller halinde sunuldu. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili okul ve kurumlarda yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Eksiklikler varsa tamamlanması ile ilgili görüşmeler yapıldı. Öğrenci ve okulların sorun analizleri gerçekleştirildi. Akademik başarıyı arttırma yolları görüşüldü. Öğrencilerin Koçluk Sistemi ile birebir takip edilmelerinin ve Veli Ziyaretleri ile öğrencileri yakından tanımanın gerekliliğinden bahsedildi. Öğrenciye en iyi yardımın yapılabilmesi için aile ve okul iletişiminin elzem olduğuna değinildi. Sadece akademik başarının yeterli olmadığı, öğrencilerin spor, resim, müzik alanında da geliştirilmesi gerektiği görüşülen konular arasında yer aldı.

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