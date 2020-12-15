Okul Müdürleri toplandı

Toplantıda İlçenin geçen yılki LGS durumu ve bu yıl yürütülen çalışmalar üzerine bilgi verilerek, değerlendirilmelerde bulunuldu. Kazanım değerlendirme sınavlarına katılımın ne seviyede olduğu ve katılımın artırılmasına yönelik alınacak tedbirler konusunda fikir alışverişi yapıldı. Bu yıl LGS'ye girecek 8.sınıf öğrencileri için branş öğretmenleriyle değerlendirilmeler yapılması, sürecin verimli bir şekilde devam ettirilmesi istenildi. Dünya genelinde ve ülkemizde de etkisini gösteren salgın konusunda tedbirlere uyulması, hijyen kuralları noktasında okul Müdürlerinden hassasiyetlerini devam ettirmeleri istendi. Kaymakam Selami Işık, okul müdürlerine gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.