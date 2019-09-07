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Okul Müdürleri eğitim dönemi öncesinde toplandı

SORGUN ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde kurum müdürleri bir araya gelerek, genel değerlendirmelerde bulundu.

Okul Müdürleri eğitim dönemi öncesinde toplandı

SORGUN ilçesinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde kurum müdürleri bir araya gelerek, genel değerlendirmelerde bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Okul Müdürleri eğitim dönemi öncesinde toplandı

Sorgun Öğretmenevinde gerçekleştirilen, 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene başı okul ve kurum müdürleri toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci başkanlık etti. Şube Müdürü Şerif Doğan, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı, İlçe Mal Müdürü Mikail Hançerkıran ile Okul ve Kurum Müdürleri katıldı. Toplantıda 2018-2019 eğitim öğretim yılı performansı değerlendirildi. Özellikle LGS ve YKS yerleştirme sonuçları, sınav başarıları değerlendirildi. Yeni eğitim öğretim yılında yapılacak faaliyetler planlandı. İlçe Mal Müdürü Mikail Hançerkıran, Okul ve Kurum Müdürlerinin karşılıklı soru ve görüşlerini cevaplandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci, 2019-2020 yeni eğitim Öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

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