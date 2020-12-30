Okul Müdürleri Bilgilendirildi

Şube Müdürleri Haluk Timur ve Ağah Ayhan’ın da katıldığı toplantı Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Toplantıda Yozgat genelinde uygulanan ‘Eser’ projesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda öğrencilerin genel durumları, kazanım değerlendirme sınavlarındaki sonuçları hakkında idarecilerden bilgi alındı, değerlendirilmelerde bulunuldu. Bakanlık bünyesinde yürütülen ‘Okulum temiz ve sıfır atık’ projeleri hakkında açıklamalar yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, uzaktan devam eğitim-öğretim faaliyetlerini titizlikle yürüten, okullarda temizlik kuralları konusunda üstün gayret gösteren idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.