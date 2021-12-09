Okul kütüphaneleri açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Yozgat’ta Agahefendi İlkokulu ve Sakarya İlkokulunda kurulan kütüphaneler, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Şube Müdürleri Işık Gün ile Hacı Mehmet Aslan, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla kurdele kesilerek açılışı yapıldı. ‘Kitaplara Göz Değsin’ adıyla başlatılan kitap toplama kampanyasıyla toplanan kitaplar da kütüphane raflarındaki yerlerini aldı. Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın destekleriyle açılmış olan kütüphanelerin okullara hayırlı olmasını dileyerek, emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.