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Okul kantinleri denetlendi

SORGUN Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve çevresindeki bakkallarda denetim yaptı.

Okul kantinleri denetlendi

SORGUN Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve çevresindeki bakkallarda denetim yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
Okul kantinleri denetlendi

Okul kantinlerinin hijyen kurallara uyup uymadığı, satılan ürünlerin son kullanma tarihi ve işletmelerin ruhsatları kontrol edildi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, denetimlerde kantin işletmecileri ve bakkallara açıkta satılan yiyeceklerin cam kaplarda satılması, ürünlerin üzerinde fiyat etiketi olması, satışı yasak ürünler ve gazlı içeceklerin satılmaması yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi. Ekinci, toplum sağlığını çok önemsediklerini, özellikle de çocukların sağlıklı bir ortamda yaşamaları noktasında bu denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Özellikle bu kantinlerimizde ruhsatlı olarak, temiz ve hijyenik şartlarda hizmet verilip verilmediğini denetliyoruz. Çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bakanlığımızın yasakladığı ürün ve içeceklerin okul kantinlerinde satılmaması lazım. Bunun yanı sıra kantinlerde satılan yiyecekler hijyenik koşullarda mı satılıyor, bunları kontrol ediyoruz. Bu şartlara uymayan işletme sahiplerine önce uyarıda bulunuyor, şayet olumsuz şartlar devam ediyorsa idari para cezasından iş yerini kapatmaya kadar ceza veriyoruz" dedi. Ekinci, denetimlerde şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını ve bu denetimleri yıl içinde zaman zaman yapacaklarını sözlerine ekledi.

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