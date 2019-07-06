Okul inşaatlarına devam

24 derslikli, 2atölyesi ve 200 kişi kapasiteli yurt binası bulunan Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezen Yazıcı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sorgun ilçesinde yapımına 2017 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Osman Çavuş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi binası yerine yapımına başlanan okum binasının bu yıl tamamlanması planlanıyor.