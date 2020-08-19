Okul inşaatları tamgaz

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İnşaat Emlak Birimi Sorumlusu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte yapımı ve onarımı devam eden eğitim yuvalarını ziyaret etti. Yazıcı, ziyaretinde yapımında sona gelinen 32 derslikli Cumhuriyet Ortaokulu ve Spor Salonu ile onarımları devam eden Şehit Tevfik Erciyes Anaokulu ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonunda bir takım incelmelerde bulundu. Yazıcı, yetkililerden bilgi aldı, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.