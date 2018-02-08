Okul inşaatları devam ediyor

Yazıcı, geleceğimizin teminatı olan gençlerin daha iyi bir ortamda eğitim alması için okulların çoğunu yeniliyor veya yenilerinin inşa edildiğini hatırlattı.

Yazıcı, ‘Kış şartlarına rağmen okul inşaatlarımız süratli bir şekilde devam ediyor.

En kısa sürede eğitim –öğretime hazır olmasını planladığımız okul inşaatlarımızın denetimlerini sıklıkla sürdüreceğiz.

Bu bağlamda yatırımların İlimize kazandırılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum’ dedi.