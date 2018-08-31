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Okul inşaatları denetlendi

SORGUN ilçesinde Kaymakam Mustafa Altınpınar, okullarda incelemede bulundu.

Okul inşaatları denetlendi

SORGUN ilçesinde Kaymakam Mustafa Altınpınar, okullarda incelemede bulundu.

31 Ağustos 2018 Cuma 07:00
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Okul inşaatları denetlendi

 İlçede bakım, onarım çalışmaları süren okul binalarını gezen Altınpınar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Altınpınar, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldığını belirterek, öğrencilerin sorunsuz bir şekilde eğitime başlaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Altınpınar, "Öğrencilerimiz 17 Eylül'de yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayacak. Yaz tatilinde yenileme çalışmaları başlatılan Sorgun Anaokulu ve yapımı devam eden Endüstri Meslek Lisemizin inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların hangi safhada olduğuna baktık. Anaokulumuz bu eğitim-öğretim yılına yetişecek. Ancak bir okul binası, 2 atölye ve bir yurttan oluşan Endüstri Meslek Lisesi inşaatımız, 2019 yılı eylül ayında tamamlanacak. Tüm okullarımız 17 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılına hazır olacak." diye konuştu.

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