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Okul inşaatı sürüyor

YOZGAT’ta eski devlet hastanesi arazisine yapımı başlanan okul inşaatında çalışmalar sürüyor.

Okul inşaatı sürüyor

YOZGAT’ta eski devlet hastanesi arazisine yapımı başlanan okul inşaatında çalışmalar sürüyor.

06 Aralık 2019 Cuma 04:04
Okul inşaatı sürüyor

Yozgat’ta Cumhuriyetin 10’ncu yıl armağanı olarak inşa edilen ve 1933 yılında hizmete açılan, eklenti binasıyla birlikte geçtiğimiz yıl yıkılan tarihi binanın bulunduğu alana 32 derslikli okul ve spor salonu yapılıyor. Geçen yıl başlayan okul inşaatında çalışmaların devam ettiği gözlemlendi. Okulun içerisinde 32 derslik ve kapalı spor salonuyla, bahçesinde açık spor alanlarının bulunacağı öğrenildi. Okul projesinin yaklaşık 14 milyon 742 bin 920 lira olduğu belirtilirken, inşaatın ne zaman tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor.

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Okul Inşaatı Sürüyor
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