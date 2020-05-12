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Okul inşaatı

Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı sürüyor.

12 Mayıs 2020 Salı 00:49
Okul inşaatı

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, inşaatı süren Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete açılacağını söyledi. Okul inşaatında sona yaklaşıldığı bilgisini veren Kaya, "Yeni binamız 24 derslikli ve 3 atölye binasından oluşuyor. Proje maliyeti 15 milyon 500 bin lira olan okulumuzun gelecek yıl eğitim öğretime açılacak olması bizleri son derece memnun ediyor. Bu okulda eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim görüyorlardı. Önümüzdeki yıl kendi binalarına geçecekler" dedi.

Kaya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında meslek liselerinin başarılı çalışmalara imza attığını ifade ederek, "Öğrencilerimizin kendi okullarına geçtikleri zaman daha başarılı olacaklarına ve yeni çalışmalara imza atacaklarına inanıyorum. Proje kapsamında yapımına başlanılan 200 kişilik erkek öğrenci yurdumuz da okulumuzla birlikte hizmete açılacak" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Okul Inşaatı
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