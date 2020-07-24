Okul inşaatı devam ediyor

YOZGAT Valisi Ziya Polat, eski hastane binası yerine inşa edilmeye çalışılan okul binasında incelemelerde bulundu.

Vali Polat’a Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı eşlik etti. Vali Polat, yapımı devam eden 24 derslikli lise, 32 derslikli ortaokul binası inşaatı hakkında bilgi aldı. 14 milyon 742 bin 920 lira proje bedeli bulunan okul kompleksi içerisinde spor salonu ile birlikte bazı sosyal tesislerde bulunuyor.