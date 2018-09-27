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Okul inşaatı başladı  

YOZGAT Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından atıl kalan eski Devlet Hastanesi binası yerine yapımı öngörülen okulun inşaatına başlanıldı.

Okul inşaatı başladı  

YOZGAT Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından atıl kalan eski Devlet Hastanesi binası yerine yapımı öngörülen okulun inşaatına başlanıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Okul inşaatı başladı  

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eski Devlet Hastanesi yerine planlanan 32 derslikli okul binası, spor salonu, voleybol ve basketbol sahası ile mini çim sahayı bünyesinde barındıran modern yapıdaki okulun temel atma çalışmalarına başlandığını söyledi. Yazıcı, ‘’13 Milyon lira bedelle ihale edilen okulumuzun 2020 Haziran ayı içeresinde eğitim-öğretime açılması planlanmaktadır. Güzide eğitim yuvamızın Ülkemize, İlimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diler, okulumuzun yapımındaki tüm süreçlerde destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz’’ dedi.

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