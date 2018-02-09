Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113021
ALTIN
161.584
DOLAR
3.8198
STERLİN
5.3249
EURO
4.6851

Okul hastaneye taşınacak

ŞEFAATLİ İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçede bulunan eski hastane binasına taşınacak.

Okul hastaneye taşınacak

ŞEFAATLİ İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilçede bulunan eski hastane binasına taşınacak.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
281 Okunma
Okul hastaneye taşınacak

Şefaatli’de 2016 yılında yeni hastane binasının hizmete girmesiyle birlikte, boş durumda kalan 1993 yılında inşa edilen 50 yatak kapasiteli eski hastane binasının okul olarak kullanılacağı öğrenildi.
İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, ilçede eğitim-öğretim veren İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski hastane binasına taşınacağı, bunun için binada kapsamlı onarıma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.
Yine rapora göre ilçede bulunan Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu ve Eser İlkokulu’nda da acilen dış yalıtım ve cephe tadilatına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TÜGVA çalışıyor
TÜGVA çalışıyor
Kaymakamdan okul ziyareti
Kaymakamdan okul ziyareti
İHL yeni binasında
İHL yeni binasında
Eğitim değerlendirildi
Eğitim değerlendirildi
Okul inşaatları devam ediyor
Okul inşaatları devam ediyor
Okul sütü uygulaması başlıyor
Okul sütü uygulaması başlıyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim