Okul hastaneye taşınacak

Şefaatli’de 2016 yılında yeni hastane binasının hizmete girmesiyle birlikte, boş durumda kalan 1993 yılında inşa edilen 50 yatak kapasiteli eski hastane binasının okul olarak kullanılacağı öğrenildi.

İl Genel Meclisi Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre, ilçede eğitim-öğretim veren İsmail Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski hastane binasına taşınacağı, bunun için binada kapsamlı onarıma ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Yine rapora göre ilçede bulunan Adnan Menderes Gülbaş İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu ve Eser İlkokulu’nda da acilen dış yalıtım ve cephe tadilatına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.