Okul Güvenliği konuşuldu

Belediye Konferans Salonundaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tırnak, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Direk, Şube Müdürleri, Okul ve Kurum Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri katıldı. Kaymakam Kaplay öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların son üç yıllık mevcut performanslarını gösteren veriler ve bu veriler baz alınarak hazırlanan sunum yapıldı. Hazırlanan performans kriterleri, ‘Fiziki Durum, Personel, Akademik Başarı, Rehberlik Faaliyetleri, Sosyal, Sportif, Kültürel Faaliyetler, Değerler Eğitimi, Projeler’ başlığı altında değerlendirildi. Kaymakam Kaplay, bu kriterler ışığında okullarda başarının artacağına inandığını, eğitim öğretim yılı sonunda başarılı olan okulların ödüllendirileceğini söyledi. Kaplay, bu çalışmanın başarıya ulaşacağından emin olduğunu, bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürlerine ve Öğretmenlere güvendiğini ifade etti.