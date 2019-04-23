Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95953
ALTIN
239.145
DOLAR
5.8391
STERLİN
7.5698
EURO
6.5739

Okul duvarları renklendi

ÇORUM Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Şehit Metin Arslan Ortaokulu'nun duvarını resimlerle süsledi.

Okul duvarları renklendi

ÇORUM Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Şehit Metin Arslan Ortaokulu'nun duvarını resimlerle süsledi.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
15 Okunma
Okul duvarları renklendi

Çorum'dan Sarıkaya'ya gelen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Şehit Metin Arslan Ortaokulu öğrencileri ile okul duvarına çeşitli resimler çizdi. Okul duvarlarının renklendirilmesi ile öğrencilerin okula olan ilgilerinin daha da artmasını amaçladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan, öğrencilere eğitimi sevdirmenin yanında, resim yeteneklerini de ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.  Ayhan, "Okullarımızın duvarlarını renklendirmeye devam edeceğiz. Daha önce tasarlanan çalışmayı çizim ve boyama tekniği ile okulumuz göze hoş gelen bir konuma geldi. Bu çalışmamız öğrencilerimizin çok ilgisini çekti. Okulumuza bu görselliği katan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine, Şehit Metin Arslan Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Agah, Çorum Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğretmeni Nebi Bayraktar'a plaket ve Antik Roma Hamamı maketi hediye etti. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Makamını çocuklara bıraktı
Makamını çocuklara bıraktı
Pazarören Mezunları buluştu
Pazarören Mezunları buluştu
Okul boyanacak
Okul boyanacak
Karma resim sergisi
Karma resim sergisi
Okuma Salonu Açıldı
Okuma Salonu Açıldı
Eğitimi konuştular
Eğitimi konuştular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim