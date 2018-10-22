Okul Destek projesi tanıtıldı

İl Müdürü Abdullah Neşeli, Okul Destek Projesi’nin 2017 yılı içerisinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını, Yozgat’ın da pilot il olarak belirlendiğini hatırlattı. Neşeli, Yozgat’ta dezavantajlı öğrencilerin kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi. Neşeli, "Dezavantajlı çocuklarımızın mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Birçoklarının belki eğitim materyalleri alabilmesi, birçoklarının kültürel ve sanatsal alanlarda yetenek kazanabilmesi belki aileleri tarafından geciktirilecek belki de yapılamayacaktı. Bizler ‘Okul Destek Projesi’ ile çocuklarımızın kültürel ve sanatsal anlamda desteklenmelerini, kendilerinin bu noktada bir sanat dalı ile ilgilenmelerini, spora merak salmalarını, böylelikle zamanlarını daha nitelikli geçirmelerini sağlamaya çalışmaktayız’’ dedi.