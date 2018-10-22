Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
222.766
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3766
EURO
6.5275

Okul Destek projesi tanıtıldı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2018-2019 yılı Okul Destek Projesi tanıtımı yapıldı, dezavantajlı öğrencilerin sosyal ve ekonomik yönlerinin artırılması için temin edilen kitap, spor malzemesi, enstrüman gibi eşyalar öğrencilere dağıtıldı.

Okul Destek projesi tanıtıldı

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Okul Destek Projesi’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2018-2019 yılı Okul Destek Projesi tanıtımı yapıldı, dezavantajlı öğrencilerin sosyal ve ekonomik yönlerinin artırılması için temin edilen kitap, spor malzemesi, enstrüman gibi eşyalar öğrencilere dağıtıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
14 Okunma
Okul Destek projesi tanıtıldı

İl Müdürü Abdullah Neşeli, Okul Destek Projesi’nin 2017 yılı içerisinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlandığını, Yozgat’ın da pilot il olarak belirlendiğini hatırlattı. Neşeli, Yozgat’ta dezavantajlı öğrencilerin kültürel, sanatsal ve ekonomik anlamda desteklenmesi için çalıştıklarını söyledi. Neşeli, "Dezavantajlı çocuklarımızın mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Birçoklarının belki eğitim materyalleri alabilmesi, birçoklarının kültürel ve sanatsal alanlarda yetenek kazanabilmesi belki aileleri tarafından geciktirilecek belki de yapılamayacaktı. Bizler ‘Okul Destek Projesi’ ile çocuklarımızın kültürel ve sanatsal anlamda desteklenmelerini, kendilerinin bu noktada bir sanat dalı ile ilgilenmelerini, spora merak salmalarını, böylelikle zamanlarını daha nitelikli geçirmelerini sağlamaya çalışmaktayız’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK YENiLENiYOR
BOZOK YENiLENiYOR
Öğrenciler Hakkari’de
Öğrenciler Hakkari’de
Eğitim Bir Sen’den ‘andımız’ tepkisi
Eğitim Bir Sen’den ‘andımız’ tepkisi
Boğazlıyan Eğitimi Konuşuldu
Boğazlıyan Eğitimi Konuşuldu
Veliler bilgilendirildi
Veliler bilgilendirildi
Dikiş Kursu açıldı
Dikiş Kursu açıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim