Sosyal Ekonomik Destek hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla Okul Destek Projesi’nin hayata geçirildiği hatırlatıldı. Okul Destek Projesi kapsamında LYS sınavında yüzde 10’luk dilime girerek üstün başarı gösteren 3 öğrenci İl Müdürü Abdullah Neşeli tarafından ağırlanarak tablet ve bilgisayar hediye edildi. Bu proje ile akademik başarı yanında çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeye devam edileceği kaydedildi.