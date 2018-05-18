Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102734
ALTIN
184.449
DOLAR
4.4453
STERLİN
6.0072
EURO
5.2533

Okul dergisi çıktı

SORGUN Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ‘Mavi’ dergisi Yunus Emre özel sayısı ile okuyucularıyla buluştu.

Okul dergisi çıktı

SORGUN Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ‘Mavi’ dergisi Yunus Emre özel sayısı ile okuyucularıyla buluştu.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
32 Okunma
Okul dergisi çıktı

Geçtiğimiz yıl Necip Fazıl Kısakürek sayısıyla büyük beğeni toplayan Mavi, bu yıl konusun Yunus Emre olarak belirledi. Yunus Emre’yi konu alan şiir ve yazılardan oluşan dergi, 44 sayfa ve renkli olarak hazırlandı. İmtiyaz sahipliğini Okul Müdürü Seyit Özdemir’in yaptığı Mavi Dergisi’nin ‘Merhaba’ başlıklı yazısında, “Yeni bir dergi için bir araya geldiğimizde neye baksak onu gördük. Şiirde, makalede, romanda, tiyatroda, müzikte… Farklı seslerin ve yüzlerin birleştiği bir hayal ülkesiydi onun sesi. Köprülü, Tanpınar, Necip Fazıl, Yahya Kemal, Arif Nihat, Cemal Süreya ve daha niceleri… Hepsi onun ülkesindeydi. Kimi onun duru Türkçesinden, kimi evreni kucaklayan sevgisinden kimi dervişliğinden söz ediyordu. O herkesin Bizim Yunus idi. Ve hep öyle kalacaktı” denildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Mektup yazdılar
Mektup yazdılar
Yıl sonu etkinliği
Yıl sonu etkinliği
Okuma Bayramı
Okuma Bayramı
Öğrencilerin İstanbul gezisi
Öğrencilerin İstanbul gezisi
Minikler hünerlerini sergiledi
Minikler hünerlerini sergiledi
Öğrenci Koçluğu
Öğrenci Koçluğu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim