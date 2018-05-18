Okul dergisi çıktı

Geçtiğimiz yıl Necip Fazıl Kısakürek sayısıyla büyük beğeni toplayan Mavi, bu yıl konusun Yunus Emre olarak belirledi. Yunus Emre’yi konu alan şiir ve yazılardan oluşan dergi, 44 sayfa ve renkli olarak hazırlandı. İmtiyaz sahipliğini Okul Müdürü Seyit Özdemir’in yaptığı Mavi Dergisi’nin ‘Merhaba’ başlıklı yazısında, “Yeni bir dergi için bir araya geldiğimizde neye baksak onu gördük. Şiirde, makalede, romanda, tiyatroda, müzikte… Farklı seslerin ve yüzlerin birleştiği bir hayal ülkesiydi onun sesi. Köprülü, Tanpınar, Necip Fazıl, Yahya Kemal, Arif Nihat, Cemal Süreya ve daha niceleri… Hepsi onun ülkesindeydi. Kimi onun duru Türkçesinden, kimi evreni kucaklayan sevgisinden kimi dervişliğinden söz ediyordu. O herkesin Bizim Yunus idi. Ve hep öyle kalacaktı” denildi.