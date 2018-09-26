Okul denetimleri kaldığı yerden

Sorgun’da Okul Müdürü Nafi Yıldırım’dan bilgi alan Yazıcı, ders yılında planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, 9. ve 12.sınıfları ziyaret etti, öğrencileri taşıma, yemek ve barınma hususlarında memnuniyetlerini sordu, verimli ve etkili ders çalışma konularında nasihatte bulundu. Okulun diğer birimlerini gezerek, konferans salonunun tefrişatı ile okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacağını dile getiren Yazıcı, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelip, uygulanan proje çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Yazıcı, öğrenciler ve velilere talep ve ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir rehberliğin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, ‘’Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda mutlaka bir sosyal etkinliğe yönlendirilmesi, derslerin öğrencilerin öğrenme stillerine uygun şekilde işlenmesi, her kazanımın ölçülmesi, değerlendirilmesi önemlidir’’ dedi.

Yazıcı, öğrenci koçluğu uygulamasının daha verimli bir şekilde devam ettirilmesinin önemine değinerek, ‘’Değerler eğitimine daha fazla önem verilmelidir. Aslolan öğrencilerin mutlu olması düşüncesinden hareketle, onlara gerekli motivasyonun sağlanması, dezavantajlı öğrencilerin tespit edilerek, gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Akademik başarının artırılması için her öğrencinin gelişim profili izlenmeli, eksik konular kurslarla telafi edilmelidir’’ diye konuştu.

Okulun ismini taşıyan Şehit Mustafa Tekgül’ün öğrencisi olduğunu hatırlatan Yazıcı, tüm şehitlerimize rahmet diledi, şehitlerimize layık olabilmek için azami derecede gayret göstermenin elzem bir husus olduğunu dile getirdi. Yazıcı, Sorgun ziyaretinin ardından Sarıkaya ilçesinde yapımı devam eden 300 yataklı kapasiteli yurt inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.