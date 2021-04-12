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Okul denetimi

SARIKAYA ilçesinde Kaymakam Selami Işık, yüz yüze eğitim yapılan okullara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:15
Okul denetimi

Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile birlikte Azapbaşli Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Işık, öğretmenlerle bir süre sohbet etti, okul öncesi eğitim programı, okulda yürütülen faaliyetler, salgın sürecinde alınan önlemler ile mevcut durum hakkında Okul Müdürü Gökhan Özkan’dan bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine eşlik eden Kaymakam Işık, öğrencilerle yakından ilgilendi, sohbet etti.

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Okul Denetimi
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