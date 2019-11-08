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Okul değil sanki fabrika

YOZGAT'ta lise öğrencilerinin hem eğitim gördüğü hem de çalıştığı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, yılın 10 ayında elde ettiği 3,8 milyon liralık ciroyla fabrikaları aratmıyor.

Okul değil sanki fabrika

YOZGAT'ta lise öğrencilerinin hem eğitim gördüğü hem de çalıştığı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, yılın 10 ayında elde ettiği 3,8 milyon liralık ciroyla fabrikaları aratmıyor.

08 Kasım 2019 Cuma 04:04
Okul değil sanki fabrika

Organize Sanayi Bölgesi'nde döner sermaye usulüyle hizmet veren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, sektöre kalifiye eleman yetiştiriyor. 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunan uygulama oteli, geçen yıl 4,5 milyon lira ciro elde ederken, bu yılın 10 ayında 3,8 milyon liralık ciroya ulaştı.  Okulun müdürü Mesut Gür, gazetecilere yaptığı açıklamada, yiyecek, içecek ve konaklama hizmetleri alanında eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencileri hem mesleğe hem de üniversite sınavlarına hazırladıklarını anlatan Gür, öğrencilerin mesleği uygulayarak öğrendiği otelin 54 oda ve 100 yatak kapasiteli olduğunu belirtti. Gür,  "Okulda 150 öğrenci eğitim almaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz iş bulma konusunda sorun yaşamıyor. Mesleğe hazır olarak yetiştikleri için sektördeki firmalar, öğrencilerimize iş teklifinde bulunuyor. Elde ettiğimiz ciroyla 2018 yılında Türkiye'deki döner sermaye işletmeleri içerisinde ilk 5'te yer alıyoruz. Okulumuz, il genelinde 4 bin taşımalı öğrencinin de öğle yemeğini vermektedir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Okul Değil Sanki Fabrika
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