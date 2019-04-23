Okul boyanacak

Dernek Başkanı Halil Uğuz, geçen yıl Sorgun Faraşlı İlkokulu’nda gerçekleştirdikleri etkinliğin ikincisini düzenleme kararı aldıklarını söyledi. Uğuz, ‘’70 gencin katılımıyla 28 Nisan 2019 tarihinde ‘Köy Okulu Boyama’ etkinliği düzenleyeceğiz. Bu sosyal sorumluluk projemizde bize sponsor olunmasını istiyoruz. Sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alacak genç arkadaşlarımızın öğle yemeği ile birlikte, boya, fırça, ulaşım için araç konusunda destek bekliyoruz’’ dedi.