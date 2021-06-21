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OKUL BiNASI YENiLENiYOR

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, yetersiz kalan eski okul binası yıkılarak yeniden yapılmasına yönelik çalışmalara başlanıldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:39
OKUL BiNASI YENiLENiYOR

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Mevlana Mahallesinde yaşayan vatandaşlarla geçen yıl bir araya geldiklerinde, mahallede bulunan Cumhuriyet İlk Okulunun kapasitesinin yetmediği, sınıfların dar olduğu, Wc'lerin okulun dışında olduğu için kış aylarında şebekenin donduğu, kullanılamadığı, ısınma probleminin bulunduğu yönünde şikayetlerle karşılaştıklarını söyledi. Başkan Çakır, ‘’Gerekli girişimlerimiz sonucu mahallemize yakışır yeni bir okul yapmak için okulumuzun yıkımına başlamış bulunmaktayız. Hayırlı olsun. Bizlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen ve okulumuzun yenilenmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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OKUL BiNASI YENiLENiYOR
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