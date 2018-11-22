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Okul binaları yenileniyor

YOZGAT Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelinde çok sayıda okulun yenilenip modern hale getirildiğini söyledi.

Okul binaları yenileniyor

YOZGAT Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelinde çok sayıda okulun yenilenip modern hale getirildiğini söyledi.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:12
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Okul binaları yenileniyor

Yazıcı, modern okul binalarının, öğrencinin rahat edebileceği ve devletine olan güveni daha da arttığı ortamları oluşturma, onların değer duygularını artırma açısından çok önemli olduğunu söyledi.  Bu eğitim öğretim yılında il genelinde 4 okulun tamamlanarak hizmete girdiğini ifade eden Yazıcı, "4 okulumuzun maliyeti yaklaşık 37 milyon lira oldu. İl genelinde yine 9 okul binamız tamamlandı, 17 okul binasının ise yapımı sürmektedir. Bu okullarımızın tamamlanmasıyla öğrencilerimiz daha rahat ve modern okul binalarına kavuşacak" dedi. 
En ücra köyde yaşayan bir çocuğun da eşit olarak eğitim fırsatlarından yararlanmasını istediklerini dile getiren Yazıcı, "Bu sebeple pansiyonlara önem veriyoruz, 'Okumak istiyorum da yer bulamıyorum' deyip de dışarıda kalan çocuğumuz yok. Okumak isteyen her çocuğumuzu pansiyona yerleştiriyoruz. İl genelinde 48 pansiyonumuz var. Buralarda 2 bin 153 erkek, 2 bin 665'i kız olmak üzere 4 bin 818 öğrencimiz barınıyor. Yeni pansiyon inşaatlarımız da devam etmektedir. Bu binalarda öğrencilerin yeteneklerine uygun ortamların olmasını önemsiyoruz. O nedenle tüm donatılarıyla 'Pansiyon Evim Projesi'ni hazırladık. İlimizdeki tüm pansiyonlarda ev ortamı yaratmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Okul Binaları Yenileniyor
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