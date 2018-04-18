Okul bahçesine gül kokusu

Okul Müdürü Yener Eseryel öncülüğünde okul öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan bir çalışma sonucunda okul bahçesini güzelleştirmek için 330 yediveren güller dikildi. Okul müdürü Yener Eseryel, “Okul bahçesinde kullanılmayan boş olan yerler daha önceden tel örgü ile kapatılmış, görüntü olarak da hoş olmayan yerler vardı. Bizde öğretmen, öğrenci ve velilerin okula gül dikmek isteyenler varsa gönüllülük esasına dayanarak gülleri kendilerini getirmeleri, kendi elleri ile dikmelerini istedik’’ dedi.

Eseryel, okulun taşıma merkezi olması nedeniyle velilerin büyük bir kısmının ücretini göndererek, kendilerinde güllerin temin edilmesini istediklerini hatırlattı. Eseryel, ‘’Komisyon oluşturarak 330 yediveren güller alarak öğrencilerimiz de isimlerini yazarak kendi elleriyle dikimini gerçekleştirdi. Bir velimizde bu kadar gülleri tek tek sulamak yerine damlama sisteminin kendisinden olacağını söyleyerek sistemi kurdu. Şimdi okulumuzun gülleri kendi elleriyle gül dikti. Öğretmenlerimize, velilerimizi ve gülleri toprakla buluşturan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.