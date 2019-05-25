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Okul Bahçesine düzenleme

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde baharla birlikte başlatılan yenileme ve düzenleme çalışması tamamlandı.

Okul Bahçesine düzenleme

ŞEFAATLİ Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde baharla birlikte başlatılan yenileme ve düzenleme çalışması tamamlandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Okul Bahçesine düzenleme

Yozgat İl Milli Eğitim Mürdü Yusuf Yazıcı, Şefaatli  İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte okulu ziyaret ederek, uygulanan projeler, eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar ve öğrencilerin katıldıkları sosyal faaliyetler hakkında bilgiler aldı. Öğretmenlerle bir araya gelen Yazıcı, değerlerimiz, akademik başarı, 2023 Eğitim Vizyonu, yapılandırmacı eğitim ve sınavlarla ilgili öğrenciler ile velilere yönelik yapılacak rehberlik faaliyetleri konularında istişarelerde bulundu. Son sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret eden Yazıcı, öğrencilerin istek ve taleplerini aldı, sınav kaygısı, ders çalışma stilleri, soru çözme teknikleri konularında konuşarak, sınavlara hazırlık konusunda moral ve motivasyon artırıcı sohbet yaptı. Ziyaretin ardından okul pansiyonunda ve çevresinde incelemelerde bulunan Yazıcı, çalışmalarından dolayı okulun yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür ederek, sınava girecek öğrencilerimize başarılar diledi.

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