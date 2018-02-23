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Okul bahçesine 'Afrin' yazdılar

AKDAĞMADENİ ilçesinde Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Afrin yazıp Türk bayrağı açarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiler.

Okul bahçesine 'Afrin' yazdılar

AKDAĞMADENİ ilçesinde Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesinde Afrin yazıp Türk bayrağı açarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdiler.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Okul bahçesine 'Afrin' yazdılar

Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürleri Kenan Önal eşliğinde anlamlı bir koreografiye imza attılar.
Sabah saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen yaklaşık 95 öğrenci, okul bahçesinde Türk bayrağı açıp Afrin yazdı.
Öğrenciler, Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere dua da ettiler.
Etkinliğin videosunu sosyal medyada paylaşan okul müdürü Kenan Önal, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını ve Afrin’deki Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Paylaşılan video sosyal medyada takdir topladı.

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