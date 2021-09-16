OKUL BAHÇESiNDE TARIM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyonu kapsamında Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Beldesi Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Tarım Atölyesi’nde organik ürünler yetiştiriliyor. Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Organik Tarım Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Serin ile birlikte, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan da tarım atölyesini gezip, bilgi aldı. Okul Müdürü Hamza Ayan, tarım atölyesi hakkında bilgilendirme yaptı, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör de teknik açıklamalarda bulundu. Kaymakam Serin, Ziraat Odası’nda görevli ziraat mühendislerinin teknik desteği ile ürün yetiştiren Tarım Atölyesine maddi ve manevi desteklerinden dolayı Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan’a teşekkür etti. Okul bünyesinde oluşturulan sera ile ürün yetiştiren okul yönetimi ve öğrencilerini de tebrik eden Serin, öğrencileri hayata hazırlamak, üretime teşvik etmek için zirai ürün yetiştirmenin öğrenciler açısından yararlı olacağını aktardı.