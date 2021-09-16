Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1423.97
ALTIN
486.42
DOLAR
8.4354
STERLİN
11.6994
EURO
9.9765

OKUL BAHÇESiNDE TARIM

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Beldesi’ndeki okul bünyesinde kurulan Tarım Atölyesi kapsamında dikimi yapılan fidanlar ürün vermeye başladı.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:08
OKUL BAHÇESiNDE TARIM

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyonu kapsamında Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayakup Beldesi Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Tarım Atölyesi’nde organik ürünler yetiştiriliyor. Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, Karayakup Kınalı Hasan İmam Hatip Ortaokulu Organik Tarım Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Serin ile birlikte, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan da tarım atölyesini gezip, bilgi aldı. Okul Müdürü Hamza Ayan, tarım atölyesi hakkında bilgilendirme yaptı, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör de teknik açıklamalarda bulundu. Kaymakam Serin, Ziraat Odası’nda görevli ziraat mühendislerinin teknik desteği ile ürün yetiştiren Tarım Atölyesine maddi ve manevi desteklerinden dolayı Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan’a teşekkür etti. Okul bünyesinde oluşturulan sera ile ürün yetiştiren okul yönetimi ve öğrencilerini de tebrik eden Serin, öğrencileri hayata hazırlamak, üretime teşvik etmek için zirai ürün yetiştirmenin öğrenciler açısından yararlı olacağını aktardı. 

Anahtar Kelimeler:
OKUL BAHÇESiNDE TARIM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklerin mutlu günü
Miniklerin mutlu günü
Komisyon toplandı
Komisyon toplandı
Yüz yüze eğitimle birlikte okullar şenlendi
Yüz yüze eğitimle birlikte okullar şenlendi
Okul ziyareti
Okul ziyareti
Eğitim şenliği
Eğitim şenliği
Okul önleri tekin değil!
Okul önleri tekin değil!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim