Okul bahçesinde sebze

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) normalleşme sürecinin başlamasıyla okullarda düzenlenen telefi eğitiminde Erdoğan Mustafa Akdağ Ortaokulu Müdürlüğü ‘bitki yetiştiriciliği kursu’ açtı. Okul bahçesinde öğretmenler ve görevliler tarafından ekilen sebzeleri sulayan, kümesteki tavukları besleyen öğrenciler, bahçede yetiştirdikleri domates, salatalık, biberi toplamanın mutluluğunu yaşadı. Okul Müdürü Mehmet Akif Şahin, telefi eğitimine katılan öğrencilerin bitki yetiştiriciliği kursuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Birçok öğrencinin domatesin, salatalığın nasıl ve nerede yetiştiğini bilmediğini aktaran Şahin, "Öğrencilerimize salatalığın dalda yetişmediğini göstermek, aynı zamanda hayvanları besleme, bahçeyi sulama gibi üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olmalarını sağlamak istedik. Öğrencilerimiz teneffüslerde ve boş zamanlarında bahçe ve tavuklarla ilgilendiler ve şimdi de yetiştirdikleri ürünleri toplamaya başladılar" dedi. Kursa katılan öğrencilerden Zeynep Nisa Polat, boş zamanlarını sebze yetiştirerek verimli geçirdiğini belirtti. Emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Polat, "Bahçemizde salatalık, domates, biber, fasulye, mısır yetiştirdik. Şimdi de ürünleri almaya başladık. Burada sebzenin nasıl yetiştiğini uygulamalı öğrenmiş olduk." diye konuştu. (Ömer Ertuğrul/aa)