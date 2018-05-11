Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102381
ALTIN
179.942
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7238
EURO
5.0479

Okudular, ödülleri altın oldu

YOZGAT’ta okuma-yazma Seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan 2 bin 500 kursiyer arasında en yaşlı kursiyer unvanını alan 14 kursiyer, çeyrek altın ile ödüllendirilip, diplomalarını törenle aldılar.

Okudular, ödülleri altın oldu

YOZGAT’ta okuma-yazma Seferberliği kapsamında Halk Eğitim Merkezleri’nde düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan 2 bin 500 kursiyer arasında en yaşlı kursiyer unvanını alan 14 kursiyer, çeyrek altın ile ödüllendirilip, diplomalarını törenle aldılar.

11 Mayıs 2018 Cuma 07:00
3 Okunma
Okudular, ödülleri altın oldu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliğinde açılan kurslarda okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer için de ayrı bir tören yapıldı. Yaşları 75 ila 83 arasında değişen kursiyerlere çeyrek altın ile birlikte diplomalarını veren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, okuma yazma kursunun bir seferlik değil, bundan sonrada süreceğini söyledi. Vali Yurtnaç, "Yozgat'ta 2 bin 500 kişi okuma yazma öğrendi. Halkımızın eğitimi için gerekli desteği vereceğiz. Bana göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir. Okuma yazma bilmeniz hayatınıza kalite katacak" dedi.
Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Fatma Uruşah, ‘’74 yaşındayım. Kuran-ı biliyorum ama Türkçe okuyup-yazmayı bilmiyordum. Okumayı öğrenmek için heves ettim. Eşimde sağ olsun gönderdi beni. 2 ayda 8 gün kursa gittik az oldu ama okumayı öğrendik. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok memnunum" diye konuştu. 
Kendilerine okuma yazma fırsatını tanıyanlara teşekkür eden 83 yaşındaki Ayşe Binici ise, "Haftada iki gün geldiysek de her şeyi öğrendik. Allah razı olsun. Okumuş yazmışlığımız yoktu. Babamız bizi okula yollamadı. Okuyup da molla mı olacaksın diye, İlkokula salmadı. Biz de kurs açılınca canımıza minnet bildik kursa geldik. Şimdi her işimizi hallediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Okuma Bayramı
Okuma Bayramı
Öğretmenlerle buluştu
Öğretmenlerle buluştu
Bilim şenliği yapıldı
Bilim şenliği yapıldı
Onlar engel tanımıyor
Onlar engel tanımıyor
Halk Eğitim sergisi açıldı
Halk Eğitim sergisi açıldı
Verimli seminer
Verimli seminer

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim