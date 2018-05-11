Okudular, ödülleri altın oldu

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilen Eğitim, Bilim ve Öğrenme Şenliğinde açılan kurslarda okuma yazma öğrenen en yaşlı 14 kursiyer için de ayrı bir tören yapıldı. Yaşları 75 ila 83 arasında değişen kursiyerlere çeyrek altın ile birlikte diplomalarını veren Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, okuma yazma kursunun bir seferlik değil, bundan sonrada süreceğini söyledi. Vali Yurtnaç, "Yozgat'ta 2 bin 500 kişi okuma yazma öğrendi. Halkımızın eğitimi için gerekli desteği vereceğiz. Bana göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir. Okuma yazma bilmeniz hayatınıza kalite katacak" dedi.

Okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyleyen 74 yaşındaki Fatma Uruşah, ‘’74 yaşındayım. Kuran-ı biliyorum ama Türkçe okuyup-yazmayı bilmiyordum. Okumayı öğrenmek için heves ettim. Eşimde sağ olsun gönderdi beni. 2 ayda 8 gün kursa gittik az oldu ama okumayı öğrendik. Cumhurbaşkanımız ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Çok memnunum" diye konuştu.

Kendilerine okuma yazma fırsatını tanıyanlara teşekkür eden 83 yaşındaki Ayşe Binici ise, "Haftada iki gün geldiysek de her şeyi öğrendik. Allah razı olsun. Okumuş yazmışlığımız yoktu. Babamız bizi okula yollamadı. Okuyup da molla mı olacaksın diye, İlkokula salmadı. Biz de kurs açılınca canımıza minnet bildik kursa geldik. Şimdi her işimizi hallediyoruz" ifadelerini kullandı.